İkizler Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars'ın 5 Temmuz'da başlayacak Boğa burcu yolculuğu ay boyunca zaman zaman sizi geri plana çekebilir. İzole olma arzusu içinde olabilirsiniz.
Yolculuklara çıkabilir, yoğunluğunuza ara verebilir, gerçekleştirmek istediklerinizi, hedeflerinizi kendi başınıza planlamak isteyebilirsiniz. İşinizde, ortamınızda değişimler yapmak öne çıkabilir. Yeni başlangıçlar öncesi bu dönemi hazırlık olarak değerlendirin. Hiçbir konuda ecele etmeyin. Sağlığınıza, bağışıklığınıza ay boyunca dikkat edin, bedeninizi, ruhunuzu dinlendirin.