İkizler Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Küçük yaşlardan itibaren özgürlüğüne düşkündür. Zekidir. Hazırcevaptır. İki işi birden aynı anda yapabilir.

Çabuk öğrenir, çok konuşur. Sorgular iç dünyası zaman zaman huzursuz olabilir. Sabah neşelidir, öğlen ağlar. Birçok farklı konuya aynı anda ilgi duyabilir. Her konuyu araştırmak ister. Sözel, duygusal iletişime önem verir. Meraklıdır. Birçok şeyi sorar, öğrenmek ister. Hiç bıkmadan sorduğu sorulara cevap vermeniz, sabırlı olmanız gerekmektedir. Ruh hali çabuk değişir. Etrafını çok iyi gözlemler. Erken yaşlardan itibaren ebeveynlerini kandırma yoluna gidebilir. Erken evlenir. Birden fazla evlilik yapabilirler. Bir şeyleri anneden hep saklama güdüsü vardır. Gezmeyi çok severler. Yaramaz çocuklardır. Arkadaşlık ilişkilerine çok önem verirler. Konfor dünyasını sever.