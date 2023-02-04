İkizler Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay yakın çevre, kuzen, kardeşlerle ilgili konuları, onların gündemlerini hayatınıza taşıyabilir. Rekabet enerjisine açıksınız bu yüzden iletişimde gerginliklere dikkat etmelisiniz. Bir eğitime başlamak ya da tamamlamak söz konusu olabilir.

Kısa seyahat planları yapabilir ya da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesleki projeleriniz öne çıkarken, yazabilir, el becerilerinizle bir şeyler üretebilir, yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler gündeme gelebilir. Çalışkan olacak, rekabetten kaçınmayacaksınız. Bazılarınız yeni bir imza atabilir. Reklam, sosyal medya, iletişim alanında çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Araç alabilir, satabilirsiniz.