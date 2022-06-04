İkizler Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosunun sona ermesiyle endişe ve takıntılarınızdan kurtulabilir, geri plana attığınız konuları hayata geçirmek için istek duyabilirsiniz. Zorlandığınız konuları çözeceksiniz.
Sağlığınızla ilgili şifalanma ve güzel haberler alabilirsiniz. Yaratıcı yönleriniz varsa öne çıkacaktır. Çevreniz genişleyebilir, toplantılar, sunumlar yapabilir, yeni ortamlara katılabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Venüs- Uranüs kavuşumu birlikteliğinizde ani kararlara itebilir. Yaşamınızla ilgi farkındalık artabilir, kendinizle ve çevrenizle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.