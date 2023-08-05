İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Dolunay etkileri devam ediyor, yönetici gezegeniniz Merkür bu ay retroya hazırlanıyor. İletişim yetenekleriniz aktif olacaktır. Sosyal olabilir, seyahatlere çıkabilir, yeni iş planları yapabilirsiniz. Kimileriniz güzel iş bağlantıları yapabilir.
Venüs'ün retro olduğunu unutmayın, bazı konularda ikilem yaşayabilirsiniz, acele etmeyin, Eylül sonuna kadar radikal kararlar vermeyin. İşleriniz istediğiniz hızda gitmeyebilir. Sözleşmeler, imzalar, ticari girişimler, basın yayın, reklam, projeler alanında bazı yavaşlamalar yaşanabilir. Evrak başvurusunda bulunacak, seyahate çıkacaksanız iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. Finansal anlamda alım satımlara mesafeli yaklaşın. Uluslararası işleriniz varsa gündemler, önemli evraklar, hukuksal konularda nihai sonuçlar yaşanabilir. Yönünüzü belirleyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, destek görebilirsiniz.