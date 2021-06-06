İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Güneş tutulması burcunuzda. Önümüzdeki 6 ay kararlarınız, yeni fikirleriniz ve bunları ortaya koyma konusunda başarı sağlayacaksınız.

Yenileniyorsunuz. Bambaşka bir döngü başlıyor. Sizi aşağı çeken kim ve ne varsa geride bırakmanın tam zamanı. Tutulma özel hayatınızda yeni başlangıçlar, evliliğinizde yeni kararlar, kariyerinizde değişim ve dönüşümler ve yeni anlaşmaları yaşamınıza getirebilir. Terfi almak, var olan konumunuzda yükselmek, otorite figürlerinden destek göreceğiniz yeni bir dönem başlıyor.