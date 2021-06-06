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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

7 Haziran – 13 Haziran 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
6 Haziran 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Güneş tutulması burcunuzda. Önümüzdeki 6 ay kararlarınız, yeni fikirleriniz ve bunları ortaya koyma konusunda başarı sağlayacaksınız.

Yenileniyorsunuz. Bambaşka bir döngü başlıyor. Sizi aşağı çeken kim ve ne varsa geride bırakmanın tam zamanı. Tutulma özel hayatınızda yeni başlangıçlar, evliliğinizde yeni kararlar, kariyerinizde değişim ve dönüşümler ve yeni anlaşmaları yaşamınıza getirebilir. Terfi almak, var olan konumunuzda yükselmek, otorite figürlerinden destek göreceğiniz yeni bir dönem başlıyor.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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