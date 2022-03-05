İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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8 Mart haftası duygularda yoğun etkilere, kanma, kandırılma, belirsizlik içeren etkilere dikkat çekiyor.

Venüs-Mars Kova burcu geçişi mesleki olarak başarı, kendini ortaya koymak, yeni iş başvuruları ve kariyerde öne çıkmak adına şanslar sunuyor. Yurtdışı, yabancılar, uzak yerlere seyahat, yurtdışı eğitim ya da akademik eğitimlerle ilgili konuları öne çıkabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Hukuksal konular gündeminizde olabilir. Karşınıza çıkan fırsatları bu dönem iyi değerlendirin. Kimileri için görev ve pozisyon değişimi ortaya çıkabilir.