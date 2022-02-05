İkizler Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022
7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz retrosunu bitirdi. Artık ilerlemeyen konularınız hız kazanacaktır.
Yeniay etkileri devam ederken, yurtdışı, uzun yolculuklar, eğitim, akademik konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili sonuçlanmalar, ticari kazançlar, anlaşmalar, uzun vadeli kararlar, gelecek planlarınız yaşamınızda yer alabilir. Parasal konularda özellikle ortak kaynaklarla ilgili mücadele verebilirsiniz. Hesap kitap, gelir gider dengenizi gözden geçirebilir, borçlarınızı yapılandırabilir, alım satım yapabilirsiniz. Eşinizin ve ailenizin kaynaklarında artış yaşanabilir.