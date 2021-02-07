İkizler Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeni fikirler yeni ufuklara yelken açacaksınız. Fikirleriniz değişiyor. Uzun vadeli hedefleriniz gündeme gelebilir.

Yeni projeler hedefleyebilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Parasal konularda rahatlayacaksınız. Gezegeniniz Merkür retro olduğundan yaşamınızdaki rutinleriniz yavaşlayabilir. Teknolojik alanlarda bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Eğitim hayatı adına yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ancak Merkür retrosuyla yavaşlamalar ve aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızı gözden geçirmek, eksiklerinizi tamamlamak adına güzel bir Yeniay. Bilgi hırsızlıklarına karşı temkinli olun.