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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

8-14 Şubat 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Şubat 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeni fikirler yeni ufuklara yelken açacaksınız. Fikirleriniz değişiyor. Uzun vadeli hedefleriniz gündeme gelebilir.

Yeni projeler hedefleyebilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Parasal konularda rahatlayacaksınız. Gezegeniniz Merkür retro olduğundan yaşamınızdaki rutinleriniz yavaşlayabilir. Teknolojik alanlarda bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Eğitim hayatı adına yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ancak Merkür retrosuyla yavaşlamalar ve aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızı gözden geçirmek, eksiklerinizi tamamlamak adına güzel bir Yeniay. Bilgi hırsızlıklarına karşı temkinli olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
31 Ocak – 21 Şubat Merkür Retrosu: Beni anlamadın ya ben ona yanıyorum
28 Ocak Aslan dolunayı: Huzur mu arıyorsun? Yok öyle bir şey
20 Ocak – 18 Şubat Güneş Kova burcunda: Kemerlerinizi bağlayın