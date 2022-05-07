İkizler Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Değişik bir kariyer fırsatı, çevrenizden destek almak, önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. İdeallerinize odaklanacaksınız.

Sosyal ve arkadaş çevrenizde değişimler, yeni insanlarla tanışmak, tanıştığınız kişilerden fayda sağlamak mümkün olabilir. Beklediğiniz bir zam, terfi gibi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kariyer alanında görünür olabilirsiniz, yeni projeler, meslek hayatınızda çeşitli sorumlulukların artışı gündeme gelebilir. Amaçlarınızın gerçekleşmesi için harekete geçmeli ve cesaretlenmelisiniz. İlişkilerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.