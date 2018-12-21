İkizler burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde İkizler burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Daha çok sosyalleşecek, totinizin üstünde oturmaya pek fırsatınız kalmayacak. Enerjinizin büyük bir çoğunluğunu arkadaşlarınız için harcayabileceksiniz. Onları motive edebilecek, onların yaşamlarını düzene sokmaları konusunda yardımcı olabileceksiniz. Yalnız Mars agresif bir enerjidir, arkadaşlarınız ve dostlarınızla tartışmalardan, kavgalardan kaçınmanızda yarar var, gereksiz gerginlikler yüzünden aranız açılmasın sonra. Bunun yanı sıra sürekli arkadaşlarınızla beraber yeni bir şeyler organize de edebilirsiniz. Eller havaya yapmaya, gezmeye, tozmaya, konserlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili önemli konuşmalar, fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Önemli imzalar, anlaşma koşulları oluşabilir. Ortaklıklarınızdan elde ettiğiniz gelirleri düzene koyabilirsiniz. Finansal anlamda yaşama ihtimaliniz olan zorluğu mantıklı çözümlerle rahatça aşabilirsiniz. Miras..vb paylaşımlı finans konuları ile ilgili de olumlu haberler alabilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım veya satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giren Venüs ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendire konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. Yalnız olanlar özellikle daha kolay karşı taraftan etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek fakat abartılı ve ani çıkışlarında kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Olası düşmanlıklara karşı korunacaksınız. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, din, felsefe, hayatın anlamı, hukuksal konular üzerine olacaktır. Bu bir aylık süreçte yurt dışı seyahatleri planlayabilir gidebilirsiniz, özellikle tanıtım, reklam, organizasyon işleri yapanlar bu bir aylık süreçte oldukça yoğun olabilecekler, hukuksal konuları olanlar bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir, önemli mevki, statü sahibi kişilerden önemli güzel destekler alabileceğiniz keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Farklı kültürler, farklı inançlar, farklı yaşam şekilleri üzerine araştırmalar yapabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Üniversite eğitimi, sınavlar konusunda da destekleyici bir süreçte olabileceksiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Tutulma etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Özellikle kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta, değerlendirmeye bakın. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa bu tutulma mesafe olarak size yakın biri ile flört veya tanışma durumunu da ortaya çıkarabilir, bilginiz olsun. Yine tutulma etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, din, felsefe, hayatın anlamı, hukuksal konular üzerine olacaktır iletişim ve bilgi alış-verişi yoğunluğunuz. Bu bir aylık süreçte yurt dışı seyahatleri planlayabilir gidebilirsiniz, özellikle tanıtım, reklam, organizasyon işleri yapanlar bu süreçte oldukça yoğun olabilecekler, hukuksal konuları olanlar bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir, önemli mevki, statü sahibi kişilerden önemli güzel destekler alabileceğiniz keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz, rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz. Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte. Sağlık konusunda özellikle, şeker, insülin sorunları veya dişlerinize, cildinize dikkat etmenizde yarar var. İlişkilerde tutku ve ihtiras dönemi olacak sizler için ama ölçülü bir şekilde, taşkınlar yapmayarak. Eğer bir ilişkiniz var ise ilişkiniz için her şeyi göze alacak davranışlarda bulunabilirsiniz. Eğer yalnızsanız veya ilişki insanı değilseniz bu süreçte cinsel konularda gerekli tedbirleri almanızda yarar var.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte seyahatler, eğitimle ilgili konular, hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İthalat ve ihracat işlerinde çalışanların özellikle işlerinde yoğunluk artabilir, uzak yerlere seyahat planları yapabilirsiniz. Bu Yeni Ay’da belirleyeceğiniz hedefler önümüzdeki aylar için oldukça önem kazanacak. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız, zihniniz daha çok iş ve kariyerle ilgili konular için çalışmaya başlayacak. Yeni iş teklifleri, iş projeleri gündeme gelebilir. Bu dönem iş konularında kafanızı toplamanız zorlaşabilir, zihniniz sürekli dalgın olabilir. İş bulmak için ideal bir dönemdir sizler için. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızın pause tuşuna basılmış gibi hissedebilirsiniz. Bu bir dinlenme, içe dönme süreci olarak düşünebilirsiniz. Önemli başlangıçları ve girişimleri 31 Mart ve sonrasına bırakmakta yarar var, sağlıkla ilgili konularda da dikkatli olmalısınız. Çok fazla istek ve arzunuz olabilir ama bunları ortaya çıkartacak enerjiyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Daha kolay rahatsızlanabilir, ameliyatlar olabilir, eski kronik rahatsızlıklarınız gündeme gelebilir. Özellikle boyun tutulması, boğaz ile ilgili sorunlar, ses kısılmaları gibi sorunlar görülebilir. Bu dönem girişimlerinizde boşa çıkabilir.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay, ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek eden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya ayı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz, yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir.

5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 10. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Merkür'ün bazı minik uyarılar var, mesela iş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalı, üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir, işinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır. 6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Eğer maddi dünyaya çok sıkı bir şekilde bağlı iseniz, maddeye fazla önem veren biri iseniz Uranüs bu konularda sizlere bazı kayıpları ve kaotik durumları getirebilir. Eğer hayatın daha manevi kısımları ile ilgili iseniz, daha çok okuma ve araştırmaya yönelik iseniz Uranüs sizlere zihinsel anlamda farklı kapılar açacaktır. Her halükarda Uranüs burada bilinçaltı ile ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Kontrolün çok fazla sizlerde olmadığı sürpriz gelişmeler meydana gelebilir. Uyku düzeninizde bir takım değişiklikler olabileceği gibi, kendinizi hem sağlıkla hem de manevi anlamda rahatlatmanın değişik, farklı yollarını arayabileceksiniz. Uranüs'ün etkilerini ilerleyen aylarda daha etkin bir şekilde hissedeceksiniz ve zaten ilerleyen zamanlarda bu konudan sizlere daha ayrıntılı bahsediyor olacağım

6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Balık burcundaki Yeni Ay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. 20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'inde 11. eve girmesi ile beraber önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, hedefleriniz, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız olacak. Onlardan rahatça destek görebileceksiniz tabii bencilce yaklaşımlar sergilemediğiniz sürece. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız.

21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte. Eğer ki yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yurt dışı bağlantılı kazançlı işler gündeme gelebilir. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız belki de.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Şimdi bu etkinin önce negatif taraflarından bahsetmek istiyorum; öncelikle kazalara, çarpmalara, sakarlıklara, düşmelere daha açık olacaksınız, çünkü daha acele hareket edeceksiniz. Bir de kararsızlık, iki şey arasında gidip gelme durumu daha çok hayatınıza ön plana çıkabilir. Tamam şimdi işin iyi tarafından bakalım, Mars hayatınıza hareket ve canlılık getirecek, bir süredir çünkü buna ihtiyacınız vardı. Yeni başlangıçlar yapmak, adımlar atmak için gerekli motivasyon ve gücü bulabileceksiniz. İletişim yeteneklerimiz sayesinde bir çok problemin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Libidonuzda hissedilir bir artış gerçekleşebilir.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay dönemi özellikle arkadaşlıklar, dostluklar alanınızda etkin olacak. Onlarla hızlıca ortaklaşa bir takım işlere girişebilirsiniz, farklı, daha önce hiç girmediğiniz ortamlara girebilir, yenilikçi, sıra dışı, orijinal kişilerle tanışabilir, yaşamınıza dâhil edebilirsiniz. Özellikle sosyal medya üzerinden irtibat halinde olduğunuz kişilerle görüşebilir, bir araya gelebilirsiniz. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri daha aktif, dışa dönük, eğlenceli ve hareketli yapabilecektir. Özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında fikirleriniz ile oldukça ön plana çıkabilecek, sözü dinlenen kişi olabileceksiniz. Arkadaşlarınızda fikirsel anlamda destek olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızı organize etme görevi size kalabilir bu hafta itibari ile. Özellikle sizden yaşça küçük kişilerin sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız zaman zaman arkadaşlarınızdan bencil olduğunuz yönünde eleştiriler alabilir, kendi fikirlerinizi baskıcı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, yeni insanlarla bol bol tanışabilirsiniz.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte finansal konularla ilgili bir süredir yaşadığınız sıkıntıların sonuna gelmiş olacaksınız. Özellikle akıllıca çözümler getirerek ve iletişim yeteneklerinizi kullanarak güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yalnız yakın çevrenizle ilişkilerde dikkatli olmanızda yarar var, yine kardeşler..vs onların hayatlarına dair bir takım gelişmeler can sıkıcı olabilir. Dolunay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Süper sosyal olabileceğiniz, arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana geleceği, partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. Bazılarınız sosyal yardımlaşma kulüplerinde aktif görevler alabilecekken, bazılarınız ise iş hayatından kazandıkları gelirleri arttırmanın yollarını arayacaklar.

20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem dinlenme, kabuğunuza çekilme ve önümüzdeki sürece hazırlık dönemi olacak sizler için. Daha içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, yaşamda daha çok geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu dönem yaşama karşı aktif katılımcı olmak yerine, biraz daha geri planda izleyici konumda kalmak size çok daha iyi gelecektir.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. kadar 8. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, ödemeler konusunda sizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ödeme yapmanız gereken yerler ve ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Gizlilik içinde hareket etmek isteyebilir, planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu Yeni Ay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte zihinsel olarak dinlenme ve geleceğe yönelik planlar yapma zamanıdır ama fikirlerinizi hayata döndürmek bir parça zor olabilir. Yeni girişimlerde bulunmak, adımlar atmak için çok uygun zamanlar değil. Merkür 12. evinizde yer alacağından dolayı yaşamınızda bir takım konuları takıntı yapabilirsiniz, bir takım gizli dedikodular, gizli bilgi alışverişleri gündeme gelebilir. Bu süreci bir hazırlık gibi görmekte yarar var. Bu dönem koşullar ve şartlar çok fazla kontrolünüz altında olmayabilir, zorlamamakta yarar var.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs yaşamınızda çok da etkin olarak görünmeyecek bir alana geçiş yapacak. Eğer ilişkiniz var ise gereksiz kaprisler, arızalar yüzünden bir takım sorunlar nüks edebilir. Eğer hayatınızda biri yok ise bu dönem çok keyifli ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, genel olarak çevrenizin onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ama bu etki ile süper yaratıcı olabilir, güzel çalışmalar koyabilirsiniz ortaya. Bir de paranızı gereksiz yerlere harcama eğiliminiz artabilir. Estetik operasyonlar içinde pek uygun bir süreç değildir. Pahalı eşyalar almak, gardırop yenilemek, yeni eşyalar almak için de. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri agresif ve sinirli yapan, süreli mücadele etmenizi sağlayan, hastalıklarla boğuşmanızı sağlayan gezegen artık burcunuzdan çıkıyor. Ee bu bence sizler için harika bir haber! Şimdi Mars, finans evinizi okşayacak biraz. Finansal anlamda gelirlerinizi idare etmeniz zorlaşabilir, stres ve mücadele çağrılacağınız alan para kazanma ile ilgili olacaktır. Bu böyle bir dönemdir ki, para geldiği gibi gider hem de oluk oluk. Yahu bu para neye gidiyor böyle anlamadım gitti dersiniz sürekli! Para kazanmak için daha çok çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir. Evet bu süreçte masraflar artacak üzgünüm, ama merak etmeyin gelmeyen bir şey gitmez, ama gelmesi için çok çalışacak hatta bazen stresli olacaksınız. Sıkça ev ile ilgili sıkıntılar, hırsızlık olayları, evde yanıcı aletler yüzünden çıkan sorunlara sıkça rastlanabilir. Duygusal konular daha yorucu bir hale gelebilir, kaprisler, duygu dünyasını yoran gelişmeleri sıkça yaşama potansiyelimiz vardır.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız dolunay konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check up için de harika zamanlar. Yeni müşterileri yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzek bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.

21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte finansal konular ve kazançlarınıza ilişkin konuşmalar, fikir alışverişleri, bilgi trafiği artmaya başlıyor. Kazançlarınızı yönlendirmek için mantıklı kararlar vermek yerine daha duygusal (sezgisel) kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Aile ile ilgili finansal konular yine sık sık gündeme gelebilir. Nasıl para kazanabilirim diye daha çok sorgulayabilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle fiziksel olarak daha güzel görünmek için minik çaplıdan uzun çaplıya türlü oluşumlar içine girebilirsiniz. Bu estetik olur, ameliyat olur, saç boyama olur, stil değiştirmek olur, buna siz karar vereceksiniz! Yapacağınız her adım sizi daha da güzelleştirecektir emin olabilirsiniz. Bunun yanı sıra evet tahmin ettiğiniz gibi aşkı kendinize daha hızlı bir şekilde çekebileceksiniz, yeni ilişkilere yelken açabilir, daha flörtöz olabilirsiniz, bu sürecin tadını çıkartın, kendinizi bol bol şımartın. Yaşamdan çok daha fazla zevk alabileceğiniz koşullar oluşacaktır sürekli. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Eğer ki hayatınızda kimse yok ise de yabancı uyruklu, çok sık yurt dışı seyahatleri olan, yabancılarla ticaret işi ile ilgili bir işi olan ya da işi seyahatle ilgili bir işi olan birisiyle ciddi sayılabilecek bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Hayata bakış açınızı, ufkunuzu çok genişletecek eski düşünce kalıplarınızı kırmanıza yardımcı olacak durumlarda meydana gelebilir.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular ise kazanımlar, maddi koşullar, para, bütçe ile ilgili olacaktır. Kazançlarınızı da arttırmak için güzel koşullarla karşılaşabilir, yeni teklifler, maaş zamları, terfilerle karşılaşabilirsiniz.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti, ama bu dönem bitti. Şimdi iletişim, eğitim ve seyahatler için mücadele ve efor zamanı. Yalnız 17 Ağustos’a kadar lütfen trafikte daha dikkatli olun, aracınızın bakımınızı, ıvırını, zıvırını aksatmayın. Kazalara karşı dikkat edin, hem trafikte hem iletişimde! 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağın yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsin.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda kazançlarınızı daha rahat bir şekilde arttırabilecek, gelirler elde edebilecek, kazançlarınızı daha rahat yönetebileceksiniz. Yine bazılarınız ev ve yerleşimle ilgili konularda harcamalar yapabilir, hatta alım veya satım, kiralama konularını da kapsayabilir. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

23 Temmuzda Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular iletişim, bilgi alışverişleri, seyahatler, yakın çevre ilişki olacaktır. Bu konular üzerinde daha hakim olacak ve olayları isteğiniz doğrultusunda yönlendirebileceksiniz. 28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evet sizler için keyifli bir dönem başlıyor, tam tatil planları yapabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Tatilinizi organize edin, biletlerinizi alın, web sitenizi açın, bloğunuzu açın, önemli anlaşmalarınızı yapın, imzalarınızı atın. Biliyorum ki bir süredir ateş topu gibisiniz, stresli, gergin, sürekli bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsunuz günlerinizi, daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor bir şeyleri elde edebilmeniz için. Bu hafta bu yorgunluğun son demlerini yaşayacaksınız, bir sonraki hafta adeta üzerinizden yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. En azından sürekli dikenlerini batırmaya hazır kirpiler gibi dolaşmayacaksınız ortalıkta!

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler görebilecek, fikirlerinizi çok daha kolay bir şekilde kabul ettirebileceksiniz. Türlü projeler zihninizde canlanmaya başlayacak. Bir takım fırsat ve şanslarla, tekliflerle karşılaşabilirsiniz fakat bu teklifler değerlendirilmeye müsait olgunlukta olmayabilir şu an. Biraz sabredin, çok değil zamanı geldiğinde değerlendirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz veya bu hafta ortaklıklar kurmak için çok uygun bir hafta. Bu hafta web sitesi, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler işleri için muazzam uygun! Keza yeni bir eğitime başlamak ki bu yabancı dil olabilir. Eğitimle ilgili her türlü fırsatı iyi değerlendirin.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın! 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile iyi niyetli bir yaklaşımla, romantik, duygusal, keyifli bir seyahat durumu söz konusu olabilir. Fakat bir seyahat durumu söz konusu olursa da son kontrollerinizi iyi yapmakta fayda var. Eğitim, yayıncılık, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişimle ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Uzak yerlerden keyifli haberler de alabilirsiniz. Ya da daha önce bilmediğiniz, gitmediğiniz size yabancı yerlere de seyahat edebilirsiniz. Ya da vize, pasaport işlerinizi halletmenizde olasıdır bu Dolunay’da!

18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizlerin efor sarf edeceğiniz, birazda mücadele etmeniz gereken alanlar olacak. Ev değişimi, evde tadilat, dekoratif değişikler yapabilirsiniz. Yalnız ev içinde gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var. Özellikle ev içinde delici, kesici, yanıcı aletler, gaz kaçaklarına da dikkat etmekte yarar var. Kendimi felaket tellalı gibi hissettim birden ama, bazılarınızın hayatına ev alım-satım konuları gündeme gelecektir. Ev içinde aşırı mükemmeliyetçi tavırlarınız rahatsızlık verebilir. Evde büyük temizlikler yapmak için de uygun dönemdir. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar birbirinden keyifli 3 – 4 günlük kısa yolculuklar sık sık gündeme gelebileceği gibi, oldukça keyifli haberlerde alabileceksiniz. Bunun yanı sıra eğitime ilişkin konularda güzel gelişmeler yaşayabilir, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden ve komşularınızdan destekler görebileceksiniz.

29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarını köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım veya satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir. Yaşadığınız yere elektronik aletler alabilirsiniz. Eve ait konularda daha titiz ve eleştirel olabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düze getirmek adına kararlar alabilirsiniz. Daha öne kaybettiğiniz, günlüğünüz, kitabınız gibi, not defteriniz gibi şeyleri bulabilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek, elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya ayı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sizler için aşk dönemi başlıyor. Ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak sizler için. Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız. Hobilerinize de daha fazla vakit ayıracaksınız. Eros oklarını sizler için sağa sola savuruyor olacak. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Oldukça yaratıcı iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki sorunları alttan alarak ve politik duruşunuza rahatlıkla ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onları sahne, drama, tiyatro eğitimlerine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki 25 gün aşk konusunda yılın en verimli süreci sizler için.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde aşk, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda genel anlamda iyicil etkiler söz konusu. Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise yeni birileri ile tanışabilir, yazışabilir, flört edebilirsiniz, bu kişi ile internet aracılığı ile tanışabilirsiniz. Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilir, el yetenekleriniz varsa bunları geliştirecek kurslara veya işlere yönelebilirsiniz. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Balık burcundaki Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Aşk sezonunuz açılmış olacak, özellikle yalnızlar için! Çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu bir aylık süreci değerlendirebilirler. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay aşk evinizde gerçekleşeceği için eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş arayabilirsiniz, önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstlenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem özellikle libidonuzda artış meydana gelebilir, tek bir partner veya flört ile yetinmekte zorlanabilirsiniz. Bunların yanı sıra özellikle cinsel anlamda korunmaya dikkat edin bu süreçte, istemsiz hamilelikler meydana gelebilir. Sportif faaliyetlere başlamak için keza uygun bir zaman dilimidir. Ortaklaşa çalışmak zorunda kalabileceğiniz iş projeleri gündeme gelebilir, ama ortaklıkları idare etmek oldukça zor olacaktır.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sağlığınızı ilgilendiren konular ön planda olacak, diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular sağlık, çalışma ortamı, iş arkadaşları ile ilişkiler, yapılması zorunlu angarya, can sıkıcı işler üzerine olacaktır. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız Yeni Ay konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check up için de harika zamanlar. Yeni müşterileri yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giren Venüs, ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendire konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. Yalnız olanlar özellikle daha kolay karşı taraftan etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek, fakat abartılı ve ani çıkışlarında kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Olası düşmanlıklara karşı korunacaksınız. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır.

12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Dolunay’la birlikte özgürlük ihtiyacınızda aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, çalışma ortamı, proje üretme, günlük rutin yapmanız gereken, uzun süredir ötelediğiniz işleri yapma, profesyonel destekle diyet veya spor, sağlık üzerine olacaktır. Mars güçlü bir yerleşimde olduğundan dolayı, bu konulardaki tüm girişimlerinizden olumlu ve hızlı sonuçlar alacağınıza işaret etmekte. İşleriniz hızlı bir şekilde yürüyecek, çözülecek, iş yerinizde hakkınızı daha etkin bir şekilde savunabilecek, daha hızlı ve rahat kilo verebilecek, uzun süredir yapmayı planladığınız ama yapmadığınız işlerinize hız vermeye başlayabileceksiniz.

22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu bir aylık süreçte odak noktanız olabilecektir. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz. Rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz. Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte. Sağlık konusunda özellikle, şeker, insülin sorunları veya dişlerinize, cildinize dikkat etmenizde yarar var.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Yeni ay biraz aslında size partnerinize karşı sabırlı olma testi sunacak önünüze. Onun alacağı kararlarla ilgili olabileceği gibi belki de birlikte çıkacağınız seyahat ilişkinizi gözden geçirmenize olanak sağlayacaktır. Eğer ki hayatınızda kimse yok ise de yabancı uyruklu, çok sık yurt dışı seyahatleri olan, yabancılarla ticaret işi ile ilgili bir işi olan, ya da işi seyahatle ilgili bir işi olan birisiyle ciddi sayılabilecek bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Hayata bakış açınızı, ufkunuzu çok genişletecek eski düşünce kalıplarınızı kırmanıza yardımcı olacak durumlarda meydana gelebilir.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı güzel ilişkilere adım atabilirler. Önemli ortaklıklar ve imza gerektiren koşullar oluşabilir. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilir haftanın ilk zamanları, yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz, yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım veya satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir.