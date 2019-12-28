İkizler burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde İkizler burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması, finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağınız yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsiniz. Fakat bu tutulmaya Satürn ve Merkür karşı duracak. Bu da sizin borçlarınız, ödemeleriniz, kredileriniz, vergileriniz, harcamalarınızla ilgili kendinize bir çeki düzen vermeniz gerektiğini, kendinize kurallar koyup finansal açıdan yeni bir düzene doğru gitmeniz gerektiğine dair bir işaret olabilir. Dikkatli bir şekilde kredi araştırmaları içine de girebilirsiniz. Tutulmaya Neptün destekleyici bir noktada olduğundan, özellikle iş ve kariyerinize ilişkin konularda oldukça yaratıcı olabilir, iş ile ilgili konularda daha merhametli, yumuşak davranabilir, daha çok duygularınızla hareket edebilirsiniz.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 8. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, ödemeler konusunda sizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ödeme yapmanız gereken yerler ve ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir.

4 Nisan itibari ile Venüs burcunuza geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Öncelikle ileri gittiği süreç içinde fiziksel olarak daha güzel görünmek için minik çaplıdan uzun çaplıya türlü oluşumlar içine girebilirsiniz. Bu estetik olur, ameliyat olur, saç boyama olur, stil değiştirmek olur, buna siz karar vereceksiniz! Yapacağınız her adım sizi daha da güzelleştirecektir emin olabilirsiniz. Bunun yanı sıra evet tahmin ettiğiniz gibi aşkı kendinize daha hızlı bir şekilde çekebileceksiniz, yeni ilişkilere yelken açabilir, daha flörtöz olabilirsiniz, bu sürecin tadını çıkartın ve kendinizi bol bol şımartın. Yaşamdan çok daha fazla zevk alabileceğiniz koşullar oluşacaktır sürekli.

12 Mayıs’ta Merkür burcunuza geçiş yaparak 29 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, lakin Merkür yönettiği burçtayken sizleri yarı yolda bırakmaz. Hayatınıza zihinsel anlamda hız ve çabukluk geliyor, önemli anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar, fikir alışverişleri ve seyahatler ön planda olmaya başlıyor. Yeni şeyler öğrenmek için ideal zamanlar. Teknoloji ile daha çok iç içe olabilirsiniz. İşi ticaretle ilgili olanlar için güzel zamanlar. Daha esprili ve nüktedan olabileceksiniz. Zihninizde bir sürü yeni projeler, fikirler belirebilir.

13 Mayıs’ta Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 26 Haziran’a kadar devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Kadınlarla iletişim kurmak ve anlaşmak bu dönem pek kolay olmayabilir.

Yine 13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Özellikle finansal konular, ödemeler, borçlar, alacak-verecek konularında işler askıya alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Fırsat olarak göreceğiniz bir yatırımın aslında uzun vadede pek de fırsat olmadığının farkında varabilirsiniz.

20 Mayıs’ta ise Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay burcunuzda seyahat edecek. Öncelikle fiziksel görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Egonuzu ve kimliğinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz. İş ile ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz ama burcunuzda geri hareket eden Venüs ile bu konuda pek de başarılı olamayabilirsiniz.

22 Mayıs’ta 2. derece İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziksel görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bu Yeni Ay’a Mars zorlayıcı bir görünüm yaparken Satürn ise destekleyici olacaktır. Öncelikle kariyerinizle ilgili konularda sakin kalmalı, ani ve fevri kararlar almaktan uzak durmalısınız. İş ile ilgili konularda duygusal ve sert çıkışlar yapmamanızda fayda var. Patronlarınız, üstleriniz bu dönem stresli ve gergin olabilirler. Satürn desteği ile özellikle yurt dışı, uluslararası işler, yabancılarla bağlantılı bir takım işleriniz var ise destekler alabilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, pazarlama, yasa, kanun, dava, seyahatle ilgili planlarınızın, projelerinizin yeniden bir üstünden geçmeniz gerekebilir.

5 Haziran’da ise 15 derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda kafanız çok karışabilir, algınızı değiştirecek bir dizi olay meydana gelebilir. Ne istediğinizi tam olarak bilemeyebilirsiniz. Hem özel hayat hem kariyer hem ortaklıklarla ilgili konularda kafanız karışabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu konularda girişimleriniz olumsuz sonuçlanabilir. Bu dönem kendinizi yeteri kadar değerli hissedemeyebilirsiniz. Bu tutulma oldukça karmaşık ve zor etkilere sahip olacak. Kararsız olabilir, iki arada bir derede kalabilirsiniz. Hem ilişkiler-ortaklıklar hem de kariyerle ilgili konularda. Tutulmalar +/- 1 aylık süreci gösterir bizlere.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Sadece tek dikkat edilmesi gereken mesele finans alanınızda Merkür de geri hareket ettiği için, parasal anlamda bir planınız var ise eğer bunu Merkür’ün geri hareketi bittikten sonra harekete geçmekte fayda var.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız bu alanlarda ciddi krizleri yönetmeniz gerebilir. Boğa burcundaki Uranüs'ün desteği ile finansal konularda bir farkındalık ya da aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ya da gizli bir destek alabilirsiniz finansal konularla ilgili. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 11. evinde geri gidecek. Mars’ın bu alanda geri gidecek olması sosyal ilişkilerinizde bazı gecikmelere, engellenmelere işaret edebilir. Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız, garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz. Ya da maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda sık sık aksaklıklar meydana gelebilir, sosyal ilişkilerinizi doğru bir şekilde tahlil edemeyebilirsiniz. İyi tarafı, eski dosttan düşman olmaz diyerekten eskiden aranıza küslük girmiş kişilerle bir araya gelebilir, eskimiş kapanmış konuların üzerinden yeniden geçebilir, belki de bu sefer aranızda ki buzları eritmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayattan beklentileriniz, umutlarınız içim çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile özellikle sağlığınız ile ilgili konular ön planda olacaktır. Yeni bir tedaviye başlayabilir, diyete başlayabilir, daha sağlıklı yaşamanıza yardımcı olacak uygulamaları deneyebilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda bu dönem bir değişim başlayabilir, bu daha çok organizasyonel yapıda bir değişim olabilir. Bu dönem gizli gizli iş görüşmelerine gidebilir, iş başvuruları yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, eğer bir partneriniz veya ortağınız var ise onun arkasından sinsice iş çevirmemeniz. Zira sonrasında ortaya çıktığında üzülebilirsiniz.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Bu tutulma ile yeni anlaşmalar, sözleşmeler kapıda olacak. Mars'ın desteği ile dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan destekler görebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınız sizi harekete geçmeniz konusunda motive edebilirler. Yalnız Neptün'ün sert etkisi ile özellikle kariyer konusunda kafanız epey karışabilir, ne yöne gideceğinizi ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Sizler eğitim, hukuksal konular, akademik eğitim, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işler, akraba ilişkileri, inançlarınız, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda Satürn’ün sembolize ettiği şekilde bir dizi deneyime tabii tutulacaksınız. Lütfen illegal işlerden ve kişilerden uzak durun, ciddi zararlar görebilirsiniz. Öyle evraklarda, mevraklarda oynama falan yapmayın, başınıza fena işler açılır. Önemli, zorlu bir eğitim sürecine başlıyorsunuz hayırlı olsun. Ne kadar dandik, kıl hoca varsa hepsi size rast gelecek seçmece gibi. Bazılarınız yayıncılık alanında kariyer denemelerine girişebilirler ama öyle her şey süt liman olmayacak, sürekli arıza tipler, engeller, sorunlar! Yurt dışına çıkarken bile trajik komik engellerle karşılaşabilirsiniz. Müslümansanız hacca gitmek için kolları sıvayabilirsiniz. Leyleği havada görmüşçesine sürekli bir seyahat hali başlıyor sizler için, ama bu seyahatler ilk zamanlar o laaa laa süper gelse de sonradan ciddi kabak tadı vermeye başlayacak, Astroloji öğrenmek, eğitim almak içinde harika bir süreç olacak sizler için. Bilgi ve öğrenme açlığınız başlıyor. Yabancılarla ticari işlere girişebilir, doktoraya başlayabilirsiniz. Fakat eğitim alanında zorlanmalar da söz konusu olabilir sizler için. Yurt dışından birileri ile ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese öyle hemen güvenmeyin! Bu dönem bir felsefe-bilgi konusunda ustalaşma dönemi olacaktır. Hayatı çok fazla sorgulayabilirsiniz, neden bu hayattasınız, amacınız nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Varoluş felsefesi üzerine çokça kafa yorabilirsiniz. Asıl amaç ve hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemde olacaksınız.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. 9. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, hayatınıza bolca seyahat getiriyor. Yalnız bu seyahatler ticari-finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir. Bazılarınız ise medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir. İthalat, ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefesi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz.

Bu sene aşktan yana şanslı olacağınız zamanlar: 4 Nisan – 11 Mayıs arası, 26 Haziran ile 8 Ağustos arası, 16 Aralık ile 31 Aralık arası.