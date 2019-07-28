Koç – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve yaratıcılık gerektiren konularda şanslı, sürpriz gelişmelerin olacağı etkiler altında olacaksınız. Finansal anlamda da genel olarak iyi olmakla birlikte, abartılı harcamalar, yüklü ödemeler yapmanız gerekebilir. Bence, ki karar size ait her zaman!

Oldukça keyifli, eğlenceli, sürprizli, hareketli ve sizleri çok mutlu edecek gelişmeler getirecek bu Yeni Ay! Sizlerin adına ben bile heyecanlandım! Eğer ki yalnız iseniz mesafe olarak sizden uzakta veya ruhsal anlamda oldukça bilgiye sahip, karakter olarak oldukça olgun biriyle özel bir şeyler başlayabilir aranızda. Ya da partnerinizle birlikte seyahate çıkabilirsiniz mesela. İşiniz sanat ve yaratıcılık gerektiren bir iş ise aniden bir teklif gelebilir. Oyunculuk, sanat, medya ile ilgili. 11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. Bu üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek olabileceği gibi, bir süredir peşinde koşturduğunuz bir işin sonuna gelmek de olabilir veya üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durunda olabilir. Ani kararlardan, öfke durumlarına karşı dikkat etmekte yarar var.

15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili yerde gerçekleşecek olan Dolunay, önemli bir sosyal oluşum içinde yer alabilirsiniz, kalabalıklar içine girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Genel anlamda sosyal çevrenizde bir hareketlenme, gelişmeler bekleyebilirsiniz. Dolunay haftasında çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyebilir, hayır kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alabilirsiniz. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda stres ve agresyon seviyesinde artışlar gözlemleyebilirsiniz. Daha yoğun ve oldukça tempolu bir iş dönemi başlıyor. Yalnız sağlığınıza da dikkat etmeniz gerek. Bazılarınız bu süreçte hızlı kilo alış verişleri yaşayabilirler. Aynı anda birden çok işi organize etmeniz gerekebilir, işinizi yaparken çok daha mükemmel ve detaycı bir şekilde yapmanız beklenebilecektir sizlerden. Bu süreçte özellikle beslenme sisteminizi düzene sokmanızı tavsiye ederim, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olan arkadaşlarım, aşk konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra işleri yaratıcılık, sanat, sahne..vb işleri olanlar keyifli ve destekleyici bir süreçten geçiyor olacaksınız. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde bazı girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayatlarına ilişkin güzle gelişmeler yaşayabilirler.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda akla gelebilecek her türlü iletişim odağınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük işleriniz üzerine olacak. İş arayanlar bu süreçte başvurular yapabilir, yeni iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. Günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı yaşamakla ilgili titiz araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kendinize yeni çalışanlar alabilirsiniz. Bu dönem alacağınız yeni çalışanlar zeki, metodik, detaycı, mükemmeliyetçi kişiler olacaktır. Kendinize kafası çalışan bir mentor, koç, yol gösterici de bulabilirsiniz.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Yeni Ay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak.