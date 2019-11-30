Koç – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte uzun seyahatler, araştırma gereken konular, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işler, hukuksal konular, eğitim ve tanıtım, reklam konuları ön planda olacak hayatınızda. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerden bu süreçte destekler alabileceksiniz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir, felsefi konulara yönelebilirsiniz. Ayrıca seyahatler ve eğitimle ilgili genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Aşırı idealist davranabilir veya hayatınızla ilgili bir takım kararları alırken gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Hassas, alıngan, hayal kırklığına uğramış hissedebilirsin hem de ortada hiçbir sebep yokken. İnsanların sizi anlamadığından yakınabilirsiniz bir parça. Karar verirken zorlanabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir takım aksamalar, yanlışlıklar, evrak sorunları oluşabilir, eğitim konularında da aynı durum söz konusu veya resmi ve hukuki işlerde!

20 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler ile birlikte gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Bu Yeni Ay ile birlikte iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Önemli görüşmelerinizi, iş ile bu haftaya ayarlamanızda yarar var. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı.