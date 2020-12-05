Koç – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Tutulma ile beraber yurt dışı, uluslar arası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda işleriniz oldukça hızlanabilir. Bu alanlarda bilgi alış-veriş trafiğiniz oldukça artabilir. Bu konularda önemli kararlar vermek isteyebilirsiniz. Bu konularda cesaretli, güçlü adımlar atıyor olacaksınız. Ama Neptün'ün sert kontağından dolayı bu konularda kontrol dışı, gözden kaçan, ani ve alel acele davranmaktan dolayı hatalı adımlar atılabilir, dikkatli olmakta fayda var. Yanlış ve hatalı bilgilerde gelebilir size ve iyice düşünmeden, ölçmeden tartmadan, bilginin kaynağının doğrulamadan harekete geçmemekte fayda var.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn özellikle sosyal ilişkilerinizi bir dizi testten geçirmeye başlayabilecek ve maskeleri düşürerek gerçek arkadaşları, dostları ortaya çıkartacak. Sosyal ilişkilerinizde bir eleme dönemine girecek ve size faydası dokunabilecek sağlam kişiler hayatınıza katılacaktır. Eğlence hayatınıza bir süreliğine ara verebilir veya eğlenceye hayatınızda çok daha az zaman harcayabilirsiniz, daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek vermek amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. Bu 3 sene şansın yanınızda hiç olmadığını hatta esamesinin okunmadığını hissedebilirsiniz bol bol İdeallerinizin peşinde koşarken bir dolu gereksiz kişiler sürekli çelmeler takmaya çalışacak sizlere. Politikaya atılmak istiyorsanız süper bir dönem sizler için. İnsanlardan pek fazla medet ummayın açıkçası, kaşıkla verip sapıyla çıkartabilirler. Özellikle lütfen kemiklerinize, dişlerinize, dizlerinize dikkat edin.

Eğer geçtiğimiz 3 sene işinizde büyüyüp olgunlaşıp, gerekli dersleri aldıysanız azıcık ucundan meyvesini yemeye başlarsınız. Bu dönem dostlarınızla, arkadaşlarınızla iş kurmak, ortaklaşa bir takım işlere girişmek üzere adımlar atabilirsiniz. Dostlarınızla iş yapacaksınız eğer, yeri geldiğinde katı, kuralcı, disiplini elden bırakmamanız gerek. STK'larda, derneklerde, klüplerde daha aktif olabilir, bu alanlarda önemli görevler alabilirsiniz.

Sene boyunca Jüpiter haritanızın 10. Evde seyahat edecek. Jüpiter; iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çokta fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir.

Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artışlar başlıyor. Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir titr kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak içinde harika bir dönem.

19 Aralıkta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter'de kova burcuna geçiş yapacak Satürn'ün bulunduğu yere. 11. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız.

Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz.

Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, klüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter; neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsunuz, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız.