Koç – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz, kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular üzerinde alternatif tedavilerle ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Yalnız eski, gözden kaçmış olan borçlar falan da gündeme gelebilir, dikkatinizi finansal konular üzerine yoğunlaştırmaya başlayacaksınız.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar, yardım ve destek beklediğiniz her türlü konuda yaşamınız hız kazanmaya başlayacak. Yalnız Mars Terazi burcunda rahat değildir, ilişki içinde olduğunuz, karşınızdaki kişiler üzerinde otorite kurmaya kalkarsanız zarar görebilirsiniz. Hali hazırda ilişkisi olanlar ve evliler, Mars huzursuzluk verir, partneriniz, ortağınız agresif ve huysuzlanabilir, bir süreliğine onu alttan almayı denemelisiniz

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 8 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Borç alacak ve verecek işleri, krediler, bankacılık işlemleri, burslar, primler, vergiler, muhasebe gibi konular yavaştan ön plana çıkmaya başlayacak. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Özellikle sağlıkla ilgili genital bölgelerimiz ve böbreklerimiz hassas olabilir.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay'da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, primler, ödemeler, krediler, ortaklaşa işlerden elde edilen kazançlar, burslar, vergiler, miras gibi konular olacaktır.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yeni Ay size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için tahliller gibi konularda biraz para harcamanız gerekebilir.