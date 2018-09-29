Koç – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı partnerinizi ve ortağınızı tartma, eleştirme dönemi olacak. Sizin bu ilişkiden beklentiniz nedir, amacınız nedir, tamam mı devam mı gibi soruların yanıtların arayabilirsiniz.

Bu hafta bir ortaklaşa işlerle ilgili teklifler alabilir, anlaşmalara da imza atabilirsiniz. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular üzerinde alternatif tedavilerle ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Yalnız eski, gözden kaçmış olan borçlar falan da gündeme gelebilir, dikkatinizi finansal konular üzerine yoğunlaştırmaya başlayacaksınız.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bu süreçte uzun seyahatler, araştırma gereken konular, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işler, hukuksal konular, eğitim ve tanıtım, reklam konuları ön planda olacak hayatınızda. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerden bu süreçte destekler alabileceksiniz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir, felsefi konulara yönelebilirsiniz. Ayrıca seyahatler ve eğitimle ilgili genel anlamda olumlu etkiler altında olacaksınız.