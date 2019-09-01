Koç – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ilişkileri olanlar ilişkilerde daha rahat dengeyi kurabilecek ve partnerinize destek olabilecek onunla daha romantik tutkulu zamanlar geçirebileceksiniz. Bazılarınız ise ortağınızla kazanç sağlayacak teklifler alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa ve yalnızsanız tutkulu romantik keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bu dönem ortaklıklar ve işbirlikleri için oldukça kazançlı ve zevk alacağınız bir dönem olacaktır. İlişkiler ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcu seyahati sürecinde, ortaklık için görüşmeler yapmak, partnerinizin veya ortağınızın fikirlerinden yararlanmak, anlaşmalar imzalamak ve varsa düşmanlarınız ya da aranızın nane olduğu kişilerle ateşkes yapmak için uyun bir dönem olacaktır. İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak ve finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem. Bu dönemde meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan ve bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Sağlık konusunda özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmelisiniz. Psikolojik olarak travmatik bir durum söz konusu olabilir. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Ya da bu Dolunay zamanı zihniniz fişek gibi çalışır ve sürekli projeler, fikirler üretebilir. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. İlişkiler alanında sabırsız toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, söz, nişan gibi konular olacaktır.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı partnerinizi ve ortağınızı tartma, eleştirme dönemi olacak. Sizin bu ilişkiden beklentiniz nedir, amacınız nedir, tamam mı devam mı gibi soruların yanıtların arayabilirsiniz. Bu hafta ortaklaşa işlerle ilgili teklifler alabilir, anlaşmalara da imza atabilirsiniz