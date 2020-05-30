Koç – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle tutulma ile beraber, yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konuları gündeminize taşıyabilir. Fakat bu konularla ilgilenirken Mars'ın kurduğu sert kontak yüzünden, kontrol dışı gelişen olaylar, ya da arkanızdan çevrilen işler yüzünden gecikmeler, kayıplar, zorluklar söz konusu olabilir. Ya da siz pek de istemeyerek, gönlünüz razı olmayarak bazı olayları kabul etmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu Ay Tutulması içsel bir çatışma ve huzursuzluk yaratabilir size. Yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda sabırsız ve fevri davranabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu konularda işler tam da istediğiniz şekilde gitmeyebilir. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte; geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

28 Haziran’da ise Mars artık burcunuza geçiş yapacak ve ileri geri ve yeniden ileri hareketi derken 7 Ocak 2021’e kadar burcunuzda seyahat edecek. Sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, oldukça hareketli, isteklerinizi hızlı ve de etkin bir şekilde elde edebilecek, hedeflerinize çok ama çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor, bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Bu süreçte Mars, kazaları, sakatlıkları, sakarlıkları arttırabileceği gibi yaşamınızda bireysel hedeflerinize ulaşmanız konusunda süper destek verecektir. Tek yapmanız gereken hedef belirlemek ve o hedefe doğru koşmak! Mars burcunuzdayken yolunuzda kimse engel olarak duramaz, tüm engelleri müthiş bir motivasyonla yıkabilme cesareti ve gücü verebilecektir size.