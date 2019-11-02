Koç – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinize girecek olan Venüs özellikle kendi işi olan, ithalat, ihracat, tanıtım, pazarlama, iletişim sektöründe olanlar için keyifli zamanlar yaşatacak. 26 Kasım'a kadar olan süreçte yalnız olanlar yabancılarla, yabancı uyruklu kişilerle daha da yakınlaşabilir, arada mesafenin olabileceği ilişkilere başlayabilirler. Önemli kişilerle dostluklar ve onlardan daha kolay yarar ve destek görebilecekler. Yeni şeyler öğrenmeye, araştırmaya çok daha fazla açık olacaklar.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Bu Dolunay işin içinde Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu olacak.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın finansal konular, krediler, borçlar, ödemeler, ortaklaşa kazançlarla ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konularda yapacağınız mücadelelerden olumlu sonuçlar alacağınıza işaret etmekte. Bu tarihe kadar olası ameliyatlarınız da süperella geçecektir, sıkıntı yok. Enerjinizi para kazanmaya odaklayacaksınız biraz. Bu süreçte özellikle duygusal anlamda birtakım krizlere çekilebilirsiniz, ama bunları ustaca yönetebileceksiniz. Keza bu dönem libidonuzda da gözle görülür bir artış söz konusu olabilir. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilecektir. İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir, üstlerinizden övgüler veya destekler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 9. evinizde gerçekleşiyor. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Yeni Ay zamanı çıkacağınız seyahatler sizlerin sorumluluğunu arttırıcı bir takım durumların olmasına da neden olabilir. Örneğin sağlık konuları için kan bağınız olan birinin yanına gitmeniz gerekebilir veya bir iş bağlamak, iş kurtarmak içinde bir seyahat etmeniz gerekebilir. Yine bu Yeni Ay zamanı dini konulara daha düşkün olabilirsiniz, inancınız getirdiği ritüelleri yapmak için zaman yaratabilirsiniz mesela. Ya da yeni bir düşünce akımı ile karşılaşabilir, bununla ilgili araştırmalarda yapabilirsiniz. Ya da bir diğer olası etkisi ise, eğer eğitiminiz devam ediyorsa yeni bir ödev, yeni bir araştırma konusu alabilirsiniz. Özellikle yabancı kaynakları daha çok okumanız araştırmanız gerekebilir.