Koç – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yeni Ay size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak.

Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için biraz para harcamanız gerekebilir, tahliller için..vs. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Sosyal alandaki hareketliliğin yerini dinginliğe bırakmaya başlıyor. Yalnız sağlığa dikkat, özellikle salgın, enfeksiyon riski olan, bağışıklık sisteminiz bugünlerde biraz zayıf olabilir. Bol bol dinlenebilir, okuyabilir, yazabilirsiniz. 1 Ocak'tan sonra elde etmek istediğiniz ne varsa bunları belirleme, hedef belirleme zamanı ama harekete geçmek için uygun bir zaman değil! Bu dönem bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek için uygundur. Gerçi Mars 12. evinizde ise bu bir nevi size kış uykusu gibi gelecektir 1 Ocak tarihine kadar. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda şartları fazla zorlamadan, olası hataların üstüne çok gitmeden ve egolarınızı dizginleyebilmeniz önemli olacaktır. Eğer bir değişimin eşiğinde veya hayatınızda mesleki anlamda bir değişim rüzgarı istiyor iseniz, 1 Ocak ve sonrası tarihleri değerlendirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.