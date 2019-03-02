Koç – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak. Partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler…vs gündeminiz yoğun olabilecek.

Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüks ettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski, üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs, alıştığımız düzenin değişmesine, sıra dışı gelişmelere işaret eder. 2. evinizde hareket edecek olan Uranüs, madde ve finans konularına yaklaşımınızı kökten değiştirebilir. Radikal, sıra dışı kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda stabiliteyi sağlamak zaman zaman zor olabilir. Aşırı özgürlükçü, risk alabilmeniz yükselebilir. Uranüs'ün burç değiştirmesi etkilerini öncelikle dünya üzerinde gözlemleriz. Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomi alanındaki büyük yenilikler ve değişiklikler hep Uranüs'ün burç değişimi sırasında gerçekleşenler. Bireysel haritalarımızda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenlerimiz var ise, Uranüs'ün etkilerini çok daha net hissedebiliriz.

6 Mart'tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler…vb konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Sağlık olarak özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmeli hem de psikolojik olarak travmatik bir durum söz konusu olabilir. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz. Ya da bu Yeni Ay zamanı zihniniz fişek gibi çalışır ve sürekli projeler, fikirler üretebilirsiniz. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. İlişkiler alanında sabırsız toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Birçok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Bu dönem ilham ve yaratıcılığın geldiği dönemdir, yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz bu süreçte. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla olmak pek cazip gelmeyebilir. Bu dönem gizli saklı aşk ilişkilerinden uzak durun, kendinizi sonu gelmeyecek bir ilişki için harcamayın, kendinizi yaralamayın. Finansal gecikmelerde söz konusu olabilir. Bu aralar hoşunuza giden temalar değişebilir, biraz daha bilinaçtlı-psikoloji konuları ilgi alanınıza girebilir, size keyif verebilir.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yazı, kardeşler, yolculuklar, eğitimle ilgili konularda hayatınıza hız ve heyecan getirecek. Fakat bu konularla ilgili kararsızlıklar, ikilemlerde kalabilirsiniz. Özellikle araç sahipleri sizlere rica ediyorum, aracınızın, kontrol, muayene vesaire ne varsa yaptırın, başınıza sorun açabilir. Yakın çevrenize fikirlerinizi benimsetmek için ukala yaklaşımlarda sergileyebilirsiniz.