Koç – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda özellikle şanslı ve keyifli bir sürece giriş yapacaksınız. Kazançlarınızı arttırabilecek tekliflerle karşılaşabilir, yeni kazanç yolları yaratabilirsiniz kendinize. Bunun yanı sıra paranızı daha keyfi ve size zevk veren şeylere harcayabilirsiniz, gardırobunuzu yenileyebilir, yeni eşyalar da alabilirsiniz. Venüs her halükarda güzel etkiler yaratacaktır.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay 6. evinize denk düşmekte. Bu da ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarınızı sembolize eder. Demek ki Dolunay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarınızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak. Dolunay Neptünyen olacağı için, eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir teklif olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay yüzünden bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek, kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek ve diyet yaparak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz.

20 Mart itibari ile Güneş'i burcunuzda ağırlamaya başlayacaksınız. Önümüzdeki bir aylık süreci önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alanlar genelde kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Birçok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. 10. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim? Yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu? Acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirler kendilerine. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız, işinize odaklanmanız beklenecek sizden.

24 Mart’ta ise 4. derece Koç burcunda Şiron’un etkili olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Yeni Ay zamanında. Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu dönem özellikle bedensel sağlığınıza daha çok dikkat etmeli, üşütme, grip, durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Tam da bu Yeni Ay zamanı şifa almaya, sorunları iyileştirmeye çok daha açık olacaksınız. Özellikle kesici, delici aletler kullanırken dikkat etmenizde fayda var.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. 11. evinize girecek Mars nedeniyle daha sosyal, girişimci, arkadaşları bir araya getirmek için enerji harcayan, gruplar içinde kendini fazlası ile ortaya koyan, zaman zaman fikirler konusunda baskıcı bir tutum izleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı harekete geçiren sizler olacaksınız. Yalnız Mars’ın bulunduğu noktada agresyonun da olacağını unutmadan, zaman zaman sosyal ilişkilerde yaşanması muhtemel gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var.