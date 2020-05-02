Koç – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak da, bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için biraz para harcamanız gerekebilir.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu geri hareket döneminde yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir zaman olacak. İlişkilerinizi ele alma biçiminizi gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Yakın çevre, seyahatler, yazma, pazarlama, satış gibi konularda verim düşmeye başlayabilir. Hayal kırıklığı, mutsuzluk yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Eğer ki işiniz reklam, yazarlık, satış, pazarlama ve kardeşlerinizle beraber yaptığınız bir iş ise gelirlerde ve yaratıcılıkta azalmalar söz konusu olabilir. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu tarihe kadar kariyerinizle ilgili konularda beklentilerinizi minimumda tutmakta fayda var, işleri ağırdan alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Bazı fırsatlar kaçabilir veya değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay etkisi ile beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.