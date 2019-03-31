Koç – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'ın daha çok iş ve kariyer alanınızla ilgili konularda etkin olacağını düşünüyorum, bu bir değişimin işareti bence. Eğer iş arıyorsanız bu önümüzdeki 10 günlük süreç sizin için oldukça önemli olacağına işaret etmekte. Yalnız güç savaşları, güç çekişmeleri veya aşırı inatçı tavırlar sergilemeniz yorabilir sizleri, biraz tavırlarımıza bu hafta dikkat etmeliyiz.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu döneme kadar size her türlü bilgi, iletişim, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda destekler sağlayacaktır. İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Merkür sayesinde daha çok okuyabilir, araştırabilir, hayatınızda iletişim ve teknoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni iletişim aletleri satın alabilir, sözleşme, imza ön plana çıkabilir.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik dahil her türlü sözleşmeleri içeren konular üzerinde yer alacaktır. Partnerinizi ve ortağınızı tartma, eleştirme dönemi olacak. Sizin bu ilişkiden beklentiniz nedir, amacınız nedir, tamam mı devam mı gibi soruların yanıtların arayabilirsiniz. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bol bol aşk için vaktiniz olacak, fiziki anlamda değişiklikler yapmak, saçınızın stilini ve rengini değiştirmek için ideal zamanlar olacak. Herhangi bir estetik müdahale için de uygun dönemde olacaksınız. Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte maddi koşullarınızı arttırmaya yönelik adımlar atabilir, paranızı değerlendirebilir, daha fazla para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir, yeni iş teklifleri alabilir veya terfi, maaş zammı gibi konular ön plana çıkabilir.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 10. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim, yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu, acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirler kendilerine. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız, işinize odaklanmanız beklenecek sizden.