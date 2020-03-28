Koç – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Bu birbirinden keyifli seyahatleri beraberinde getirebilecektir size! Yakın çevrenizle daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilecek, fikir alışverişleri oldukça ön plana çıkacak. Yakın çevrenizde ne olup bittiğini daha çok merak eder bir hale gelebileceksiniz. Kardeşlerinizin yaşamına ilişkin güzel gelişmelerde meydana gelebilir.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, burcunuza geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Bu döneme kadar, size her türlü bilgi, iletişim, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda destekler sağlayacaktır. İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Merkür sayesinde, daha çok okuyabilir, araştırabilir, hayatınızda iletişim ve teknoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni iletişim aletleri satın alabilir, sözleşme, imza ön plana çıkabilir.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte maddi koşullarınızı arttırmaya yönelik adımlar atabilir, paranızı değerlendirebilir, daha fazla para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir, yeni iş teklifleri alabilir veya terfi, maaş zammı gibi konular ön plana çıkabilir. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Yeni Ay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Bu Yeni Ay zamanı işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu olacak.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”