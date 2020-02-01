Koç – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Lütfen plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın, çalınabilir ya da başkaları tarafından kullanılabilir. Özellikle bu süreçte sezgilerinizin artabileceği gibi rüyalarınız da ön planda olabilecektir. Çok sık hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir ama çok da fazla ilgilenmemenizi tavsiye ederim.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs'ün burcunuza geçişi ile beraber bol bol aşk için vaktiniz olacak, fiziki anlamda değişiklikler yapmak, saçınızın stilini ve rengini değiştirmek için ideal zamanlar olacak. Herhangi bir estetik müdahale için de uygun dönemde olacaksınız. Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile odak noktanız aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilan-ı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yoksa, gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise, bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, sanat odaklı bir iş ise, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile beraber, iş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli, konsantrasyonuzun yüksek olacağı, hedeflerinize kendinizi daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüksettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski, üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında.