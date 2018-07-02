Koç – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs sayesinde sağlığınızı disipline edebileceğini ve sizi iyi gelecek koşullar söz konusu. Mesela profesyonel bir yardımla diyete başlama, iyi bir hoca ile spora başlamak için harika bir süreç olacak.

Eğer iş arayışı içindeyseniz bu tarihe kadar keyifli iş teklifleri, görüşmeler söz konusu. Olası iş arkadaşlarınızla problemlerinizi çözebileceğiniz bir dönem başlamış olacak sizler için. İş ve çalışma ortamınızla ilgili sizi sevindirecek, keyif verecek güzel gelişmelere oldukça açık olabileceksiniz. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulma ile beraber hayatınızın öne çıkacağı konular, dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler. Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz.

Bu aralar kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile oldukça eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.