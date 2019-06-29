Koç – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Koç burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars'ın Aslan burcuna giriş yapması ile birlikte efor harcayacağınız, mücadele edeceğiniz alan aşk, çocuklar, özel hayatınıza ilişkin konular olacaktır. Bu tarihe kadar yalnız olanlar aşkı bulma ve yaşama konusunda daha çok efor sarf edecekler. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar bu konuyla ilgili bir takım tartışmalar içine girebilirler. Özel hayatta agresyon pek eksik olmaz, hamileliklerde düşükler söz konusu olabilir, hayatınızı riske atacak davranışlardan uzak durmanızda yarar var.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda daha şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Aile içinde kadın figürler (anne, hala, kız kardeş) gibi figürler daha ön plana çıkmaya başlıyor. Evinizde, yaşadığınız yerde huzur bulmak daha kolay olabileceği gibi, güzelleştirmek adına da bazı aksiyonlar alabilirsiniz, evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, boya badana gibi işlere girişebilirsiniz mesela.

8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızı doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, sms..vb haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin, yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin. 23 Temmuz'da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler, hayattan daha çok keyif almanızı, eğlenmenizi sağlayacak konular olacaktır. Hobilerinizle ilgilenmeye başlayabilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Ama bu bir ay sizler için oldukça keyifli geçecek.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özellikle yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Fakat bir eleme dönemi olacak. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Ki bu işaretleri de alacaksınız. Bu etki sadece aşkla ilgili konularda değil, mesela evli ve çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, bakın bu tarihe kadar bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuğu olanlar, onların hayatlarına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, bol bol sevişebilecek, hobiler edinebilir, mevcut hobileriniz ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Televizyon, tiyatro sektöründe çalışan oyuncular yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirler.