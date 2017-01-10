Koç – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Aileniz ve akrabalarınız ile bir arada olmak, eski günleri anmak ve nostalji yaşamak isteyebilirsiniz. Ev işleriyle ilgilenmek, yemek pişirmek, ebeveyninize sevgi göstermek arzusu taşıyabilirsiniz.

Bugün fikirleriniz ve mecburiyetler arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kariyer alanınızdan özgürleşmek isteyebilir, otorite figürleriyle gerginlik yaşayabilirsiniz. İstifa etmeyi düşünebilirsiniz. Gerginliklerin muhtemel olabileceği bugün, sakinliğinizi koruyup gergin ortamlardan altı gün boyunca uzaklaşmalısınız.