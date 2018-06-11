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Koç – 11 Haziran Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 11 Haziran Pazartesi Günlük Burç Yorumu

11 Haziran Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Haziran 11, 2018
Koç – 11 Haziran Pazartesi Günlük Burç Yorumu
11 Haziran Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay bugün de Boğa burcundaki seyahatine devam ediyor. Hafta sonundan beri geliştirdiğimiz kararları somutlaştırdığımız bir dönmedeyiz.

Ay Boğa burcunda seyahat ederken, beklediğiniz tahsilatlar gelir, kazancınız artar. Verdiğiniz teklifler onaylanır. Telekomünikasyon, iletişim alanında iş gelişmeleri gerçekleşir. Büyük organizasyonların yürütülmesini üstlenebilirsiniz. Yaratıcılığınız ve ileri görüşünüz sayesinde yeni iş planları başlatabilirsiniz. Uzaktan yöneterek pek çok insanın çalışma sistemini şekillendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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