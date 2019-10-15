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Koç – 15 Ekim Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 15 Ekim Salı Günlük Burç Yorumu

15 Ekim Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ekim 15, 2019
Koç – 15 Ekim Salı Günlük Burç Yorumu
15 Ekim Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay bugün Boğa burcunda seyahat ediyor. Hafta sonundan beri geliştirdiğimiz kararları somutlaştırdığımız bir dönemedeyiz.

Ay Boğa burcunda seyahat ederken, beklediğiniz tahsilatlar gelir, kazancınız artar. Verdiğiniz teklifler onaylanır. Telekomünikasyon, iletişim alanında iş gelişmeleri gerçekleşir. Büyük organizasyonların yürütülmesini üstlenebilirsiniz. Yaratıcılığınız ve ileri görüşünüz sayesinde yeni iş planları başlatabilirsiniz. Uzaktan yöneterek pek çok insanın çalışma sistemini şekillendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
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Akrep
Yay
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