Koç – 15 Ekim Salı Günlük Burç Yorumu

15 Ekim Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay bugün Boğa burcunda seyahat ediyor. Hafta sonundan beri geliştirdiğimiz kararları somutlaştırdığımız bir dönemedeyiz.

Ay Boğa burcunda seyahat ederken, beklediğiniz tahsilatlar gelir, kazancınız artar. Verdiğiniz teklifler onaylanır. Telekomünikasyon, iletişim alanında iş gelişmeleri gerçekleşir. Büyük organizasyonların yürütülmesini üstlenebilirsiniz. Yaratıcılığınız ve ileri görüşünüz sayesinde yeni iş planları başlatabilirsiniz. Uzaktan yöneterek pek çok insanın çalışma sistemini şekillendirebilirsiniz.