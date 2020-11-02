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Koç – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 2, 2020
Koç – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, İkizler burcuna giriş yapacağı 12:59'a kadar Boğa burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde finansal konularda gecikmelerle ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Önemli projelerinize başlamak için öğleden sonraki saatleri değerlendirmeniz daha uygun olacaktır, Ay boşluktayken girişilen işler sonuçsuz kalabilir. Ay'ın İkizler burcuna girişi ile iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Öğleden sonra katılacağınız eğitimlerden verim alırsınız. Kısa süreli seyahatleriniz için önümüzdeki birkaç günü değerlendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
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Yengeç
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