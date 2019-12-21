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Koç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Koç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay akşamüstü saatlerine kadar Terazi burcundaki seyahatine devam edecek ve gündeminizi ilişkilerinize yöneltmeye devam edecek. Ay ile Güneş arasındaki 60'lık açı gündüz saatlerinde yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilerin hayat amaçlarınıza ulaşmanızda yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Akşamüstü itibariyle Ay düşük konumda olduğu Akrep burcuna geçiş yapacak ve hem Uranüs hem Venüs'le arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim etkisiyle finansal olarak zorlanabilirsiniz, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Aniden sürpriz bir harcama gündeme gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
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Kova
Balık
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