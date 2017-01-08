Koç – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Dünkü olumlu enerjilerin devam edeceği ve bilhassa maddi konularda ilerleme sağlayabileceğiniz fırsatların peşinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Mantıklı alışverişler yapabilirsiniz.

Yardımlaşma güdüsü artacağından manevi destek sağlayabileceğiniz insanlara, yakınlarınıza karşı daha şefkatli ve verici davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde meydana gelecek Ay boşluğu nedeniyle tembellik isteğiniz artabilir. Merkür'ün gerilemesinin durmasıyla fikirlerinizi özgürce ifade etmeye ve özgür iletişiminize devam edebilirsiniz.