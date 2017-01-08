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Koç – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Koç – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Dünkü olumlu enerjilerin devam edeceği ve bilhassa maddi konularda ilerleme sağlayabileceğiniz fırsatların peşinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Mantıklı alışverişler yapabilirsiniz.

Yardımlaşma güdüsü artacağından manevi destek sağlayabileceğiniz insanlara, yakınlarınıza karşı daha şefkatli ve verici davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde meydana gelecek Ay boşluğu nedeniyle tembellik isteğiniz artabilir. Merkür'ün gerilemesinin durmasıyla fikirlerinizi özgürce ifade etmeye ve özgür iletişiminize devam edebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!