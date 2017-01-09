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Koç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Koç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Bütün gün konuşmaya ve iletişime odaklanacaksınız. Konu olarak daha çok medya, reklam, eğitim danışmanlığı veya pazarlama alanlarında olabilir. Ulaştırma ve haberleşme konularında yardımlaşma yapabilirsiniz.

Sosyalleşeceğiniz, sürprizli gelişmelerin hayatınıza dahil olabileceği bir hafta başı deneyimlemeniz olasıdır. Ani gelişmelere ve sürprizli başlangıçlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hamlelerinizi sezgilerinize göre belirlediğiniz ve içsel sevgi prensibini güçlü hissettiğiniz bir ruh haline sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!