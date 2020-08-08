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Koç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 8, 2020
Koç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
10 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Burcunuzda ilerleyen Mars, sizi sinir ve ateş topuna çevirebilir. Eteğinizdeki taşları dökme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sadece ilişki ve ortaklık alanı değil iş ve kariyer konuları da kırmızı hat üzerinde olacak.

Eğer iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ise bunu yapabilirsiniz. Yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz. Ya da bir süredir iş arayışınız var ise tam da bu hafta teklifini alabilirsiniz. Aslında gergin olduğu kadar sorunların çözümü için de motive edici etkiler mevcut ama önemli olan sizin tavrınızın nasıl olacağıdır. Hafta boyunca iş ve kariyerinizle ilgili konularda düşman edinmemeye özen gösterin ve sakin kalın. Sizden güçlü birileri sizi ezmeye çalışabilir, böyle bir pozisyonda yapıcı olmaya ve alttan almaya çalışın. Ne kadar yapabilirseniz artık.

Burç Yorumları

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