Koç – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 11. evinize girecek olan daha sosyal, girişimci, arkadaşları bir araya getirmek için enerji harcayan, gruplar içinde kendini fazlası ile ortaya koyan, zaman zaman fikirler konusunda baskıcı bir tutum izleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınızı harekete geçiren sizler olacaksınız. Yalnız Mars’ın bulunduğu noktada agresyonunda olacağını unutmadan, zaman zaman sosyal ilişkilerde yaşanması muhtemel gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. İş yerinizde güçlü kişilerden destekler, büyük güçlü iş projeleri, finansal anlamda sizi tatmin edecek işsel gelişmeler söz konusu olabilecektir. Kısacası iş ve kariyer odaklı ama olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak. İş konularında girişimci olabilecek, rahatlıkla risk alabileceksiniz. Uğraştığınız iş her ne ise sizi biraz zorlayacak olsa da kolay kolay geri adım atmayacaksınız.