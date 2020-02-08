Koç – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Dolunay ile aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır.

Ummadığınız birinden bir ilan-ı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evliyseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer işiniz sahne, sanat odaklı bir işse, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile beraber, iş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli, konsantrasyonunuzun yüksek olacağı, hedeflerinize kendinizi daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor.