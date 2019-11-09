Koç – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay, para konularınızı gündeme taşıyacaktır.

Bu Dolunay işin içinde hem Plüton hem de Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda değişim, güç kazanma, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler olabilir. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür; vergiler, borçlar, krediler, nafaka, prim, burs gibi konularda hatalı kararları, iletişim-yazışma sorunlarını, eski dönemlere ait borçların ortaya çıkabileceğine işaret etmekte.