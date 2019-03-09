Koç – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Arkadaşlarınızla birlikte seyahat planları organize edebilir, birlikte ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Aslında bu hafta biraz sosyal yaşantınızı gözden geçirme, düzene sokma, gereksiz kişileri ayıklama zamanı olabilir sizler için.

Gerçekten size yarayacak, sevgisini verecek, değer verecek kişileri seçebilir ve size yük olan kişilerden kurtulabilirsiniz de. Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendinizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabilirsiniz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Özellikle bu etkileri iletişim, komşular ve kardeşlerle ilişkilerle yaşayabilirsiniz.