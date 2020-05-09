Koç – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sosyal alandaki hareketliliğin yerini dinginliğe bırakmaya başlıyor. Yalnız sağlığa dikkat, özellikle, enfeksiyon riski olan, bağışıklık sisteminiz bugünlerde biraz zayıf olabilir. Bol bol dinlenebilir, okuyabilir, yazabilirsiniz. 28 Haziran’dan sonra elde etmek istediğiniz ne varsa bunları belirleme, hedef belirleme zamanı ama harekete geçmek için uygun bir zaman değil! Bu dönem bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek için uygundur. Gerçi Mars 12. evinizde isebu bir nevi size kış uykusu gibi gelecektir 28 Hazirana kadar. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda şartları fazla zorlamadan, olası hataların üstüne çok gitmeden ve egolarınızı dizginleyebilmeniz önemli olacaktır. Eğer bir değişimin eşiğinde veya hayatınızda mesleki anlamda bir değişim rüzgarı istiyor iseniz, 28 Haziran ve sonrası tarihleri değelendirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Bu geri hareket döneminde yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir zaman olacak. İlişkilerinizi ele alma biçiminizi gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Yakın çevre, yazma, pazarlama, satış gibi konularda verim düşmeye başlayabilir. Hayal kırıklığı, mutsuzluk yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Eğer işiniz reklam, yazarlık, satış, pazarlama ve kardeşlerinizle beraber yaptığınız bir iş ise gelirlerde ve yaratıcılıkta azalmalar söz konusu olabilir. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu tarihe kadar kariyerinizle ilgili konularda beklentilerinizi minimumda tutmakta fayda var, işleri ağırdan alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Bazı fırsatlar kaçabilir veya değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinizde ilerleyecek olan Merkür sayesinde iletişim kanallarınız çok daha aktif hale gelmeye başlıyor. Yakın çevre, komşular, kardeşlerinizle ilgili özellikle daha çok bilgi alışverişleri yapabilirsiniz. Yayıncılık, eğitimle ilgili konularda akılcı, rasyonel davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Yeni şeyler, öğrenmeye açık olacaksınız. Bol bol okumak için iyi bir zaman zarfıdır. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 11. evinizden geçen Satürn, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için bir çok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.