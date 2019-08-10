Koç – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu hafta itibari ile iş ve çalışma ortamınızda stres ve agresyon seviyesinde artışlar gözlemleyebilirsiniz. Daha yoğun ve oldukça tempolu bir iş dönemi başlıyor. Yalnız sağlığınıza da dikkat etmeniz gerek! Bazılarınız bu süreçte hızlı kilo alış verişleri yaşayabilirler.

Aynı anda birden çok işi organize etmeniz gerekebilir, işinizi yaparken çok daha mükemmel ve detaycı bir şekilde yapmanız beklenebilecektir sizlerden. Bu süreçte özellikle beslenme sisteminizi düzene sokmanızı tavsiye ederim, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda öne çıkacak konular dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler. Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz.