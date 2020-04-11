Koç – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Plüton ve Güneş etkisi ile ev, yuva, aile ile ilgili bir takım konularda aşılması gereken bir engele işaret etmekte. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var. Yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, yayıncılıkla ilgili bir takım işlerinizi size güven verecek şekilde hallolabilir.

Evinizde yapmak istediğiniz her türlü değişim için çok uygun bir hafta. Ama ev içi kazalara, yangınlara da dikkat edilmesinde yarar var. Evinize alarm sistemi taktırabilir veya evinizin güvenliği ile ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile içinde minik bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız olanlar cinsel aktivitenin daha yoğun olacağı gönül ilişkisi içinde bulabilirler kendilerini ama ilişkiyi analiz etmede veya karşılarındaki kişiyi değerlendirmede hata yapma payları yüksek olabilir. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte maddi koşullarınızı arttırmaya yönelik adımlar atabilir, paranızı değerlendirebilir, daha fazla para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilir veya terfi, maaş zammı gibi konular da ön plana çıkabilir.