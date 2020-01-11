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Koç – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 11, 2020
Koç – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
13 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler ve sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz.

Bu dönem ilham ve yaratıcılığın geldiği dönemdir, yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz bu süreçte. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla olmak pek cazip gelmeyebilir. Bu dönem gizli saklı aşk ilişkilerinden uzak durun, kendinizi sonu gelmeyecek bir ilişki için harcamayın, kendinizi yaralamayın. Finansal gecikmeler de söz konusu olabilir. Bu aralar hoşunuza giden temalar değişebilir, biraz daha bilinaçtlı-psikoloji konuları ilgi alanınıza girebilir, size keyif verebilir. Bu hafta Merkür de Kova buruna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktiviteleri ön planda olacak. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. İletişim yoğunluğunuz daha çok bu alanlarda olacak.

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