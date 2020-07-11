Koç – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. İşin içinde kariyer evinizden gelen bir Plüton olduğu için, burada kariyer konusunda sizi değişime zorlayan, belki de yaptığınız işleri bir türlü beğenmeyen bir patron, iş verenle uğraşmanız gerekebilir.

Plüton’un olduğu alanda bir yol ayrımı vardır aslında, ya işinizle ilgili ya da evinizle ilgili bir değişim ve yol ayrımının eşiğine gelebilirsiniz. Bu aslında o kadar kötü değil zira yeni ve sizin de seveceğiniz bir iş projesi veya teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. Her ne şekilde olursa olsun bu hafta ya kariyer ile ilgili ya da ailevi bir konuda kriz yönetmeniz gereken bir durum içinde bulabilirsiniz kendinizi. Sizi kıskanan biri de olabilir bu. Aslında gelen bir değişim rüzgarı esiyorsa etrafınızda buna direnmek yerine kabule gelmeniz sizin için daha faydalı olabilir. Gelen olası saldırıları egonuza yapılıyor gibi hissedebilirsiniz.