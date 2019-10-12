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Koç – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 12, 2019
Koç – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
14 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Kariyer ve ilişkilerle ilgili konularda duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğini ve değişimlere açık olmamız gerektiğini vurgulamakta. Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz.

Dolunay’a Jüpiter'in güzel bir kontağı olacak; bir yerlere kaçmak, yeni bir eğitime başlamak, seminerlere katılmak, hayatı daha anlamlı kılacak yeni bilgiler öğrenmek içinde güzel olacaktır. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla yapılan işlerden şans sizden yana olacaktır. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Yoga, meditasyon gibi ruhunuza iyi gelecek konular yönelebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular daha ön plana çıkabilir, check-up gibi bir şeyler yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren projeler, konular gündeme gelebilir. Bu dönem aslında dinlenme, içe dönme, kendinizi dinleme, isteklerinizi keşfetme zamanıdır. Her kulağınıza gelene hemen inanmayın, ölçüp tartın öncelikle ve kariyerinizle ilgili konularda alelacele kararlar vermemeye özen gösterin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sakinleşme ve yavaşlama zamanı!
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