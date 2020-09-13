Koç – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay 6. Evinize denk düşmekte.

Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki yeni ay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. İş yerinizde güçlü kişilerden destekler, büyük güçlü iş projeleri, finansal anlamda sizi tatmin edecek işsel gelişmeler söz konusu olabilecektir. Kısacası iş ve kariyer odaklı ama olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak. İş konularında girişimci olabilecek, rahatlıkla risk alabileceksiniz. Uğraştığınız iş her ne ise sizi biraz zorlayacak olsa da kolay kolay geri adım atmayacaksınız.