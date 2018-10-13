Koç – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yurt dışı, yabancılar, eğitimle ilgili konular ve hukuksal konularda ciddi zorlanmalar, kontrol dışı gelişmeler oluşabilir. Vize, pasaport işleriniz var ise tüm evraklarınızın tam olduğuna emin olun, sıkıntı yaratabilir, bürokratik engele takılabilirsiniz. Kısacası bu hafta seyahatler biraz sıkıntılı!

Psikolojik anlamda da çabuk yorulabilir, uyku düzeninizde bozulmalar söz konusu olabilir. Sağlığınıza da keza özen göstermenizde yarar var. Bazı gizli durumlar, gizli konuşmalar, dedikodular gündeme gelebilir ve canınız biraz sıkılabilir. Kendinizi ruhsal anlamda bol bol sıkıntıda hissedebilir, hatta canınız hiçbir şey yapmak istemeyebilir, battaniyeyi üzerinize çekip tüm haftayı öyle geçirmek isteyebilirsiniz. Merkür/Neptün etkileşimi ile yoga, meditasyon..vb ruhunuza iyi gelecek konular yönelebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular daha ön plana çıkabilir, check up…vb tarzda bir şeyler yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren projeler, konular gündeme gelebilir. Bu dönem aslında dinlenme, içe dönme, kendinizi dinleme, isteklerinizi keşfetme zamanıdır. Her kulağınıza gelen hemen inanmayın, ölçüp tartın öncelikle ve kariyerinizle ilgili konularda alelacele kararlar vermemeye özen gösterin.