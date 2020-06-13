Koç – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte; geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti gibi aletlerde bir takım arazlar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun olmayabilir, planlar kararlar değişebilir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.